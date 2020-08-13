شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون : تعليق ضم الأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بقرار إسرائيل تعليق ضم الاراضي الفلسطينية بناءاً على البيان المشترك الصادر عن الإمارات والولايات المتحدة واسرائيل .

Advertisements وقال جونسون في بيان صادر عنه "تعليق ضم الأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما" . وفي وقت سابق، قال ولي عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، على تويتر، إنه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلى تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية، واتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية

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