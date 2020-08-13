فرنسا تعزز وجودها العسكري لمواجهة أخطار تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعزز موقتا الوجود العسكري لبلاده في شرق البحر المتوسط، ردا على النزاع حول الغاز الطبيعي بين تركيا واليونان.

وذكر قصر الإليزيه في بيان أن ماكرون أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن قلقه إزاء التوترات هناك. وأوضح البيان أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري الفرنسي موقتا خلال الأيام المقبلة من أجل تكوين انطباع أفضل حول الوضع في المنطقة وإظهار التصميم على ضمان الامتثال للقانون الدولي، وأشار إلى أن هذا سيتم بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، بما في ذلك اليونان.

وأرسلت تركيا أمس الأول سفينتها للتنقيب عن الغاز «عروج ريس» إلى البحر المتوسط جنوب جزيرة ميجيستي اليونانية لليوم الثالث على التوالي.

وزادت حدة التوترات بين تركيا واليونان على خلفية نزاعات بحرية في شرق المتوسط، وتقول أثينا إن أنشطة التنقيب التركية في المنطقة غير قانونية. كما أدان الاتحاد الأوروبي التصرفات التركية وطلب من أنقرة التوقف عنها.