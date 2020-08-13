مصر تدين الانتهاكات التركية للعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث أحاطه وزير خارجية العراق علما بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة تابعة لحرس الحدود العراقي شمال العراق ومقتل عدد منهم. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان أن شكري أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلا عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة.

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