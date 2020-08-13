مصر تدين الانتهاكات التركية للعراق

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان أن شكري أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلا عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة.
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