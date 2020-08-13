شكرا لقرائتكم العراق.. قصف صاروخي على قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام نقلا عن خلية الإعلام الأمني عن سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين. وأشارت الخلية إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود خسائر تذكر.

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