«لن يخرج من السجن إلا للقبر».. علاء مبارك يُعلق على وفاة عصام العريان وتصريحاته عن الرئيس الراحل

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على وفاة القيادي الإخواني عصام العريان داخل محبسه، اليوم الخميس.

وأعاد مبارك نشر تغريدة لفيديو به عصام العريان، يقول فيه: “مبارك لن يخرج من السجن إلا على نقالة إلى القبر”.

وقال نجل الرئيس الراحل: “سبحان الله سبحان الله ربك لما يريد ولا شماتة والحمد لله، ورغم كل شيء ربنا يرحم ويغفر للجميع”.

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وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل وفاة القيادي الإخواني عصام العريان، عضو جماعة الإخوان المسلمين، بسبب أزمه قلبيه إثر مشاده مع أحد قيادات الإخوان داخل السجن، وذلك بسبب الخلاف حول الوضع الحالي للجماعة. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأوضحت المصادر أن عصام العريان كان يدير حلقه نقاش مع أحد قيادات الإخوان للحديث عن شأن الجماعة في الوضع الحالي والخطط المستقبليه، قبل أن تنشب بينهما مشاده تسببت له بأزمه قلبيه توفى على إثرها.

وكان القيادي الإخواني عصام العريان قد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائره 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بقضية اقتحام الحدود الشرقيه ليضاف للسجل الجنائي للمتهم حكمًا جديدًا.