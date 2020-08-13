الغضب الأهلاوي مستمر بعد إعلان رمضان صبحى الرحيل.. مطالبات جماهيرية برد 20 مليون جنيه.. وإكرامى يبرئ نفسه.. وانقسام داخل مجلس إدارة الأهلي

تتواصل الإثارة فى صفقة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، الذى فجر مفاجأة من العيار الثقيل أمس الأربعاء بعدما رفض التوقيع للأهلى بعد انتهاء إعارته من النادى الإنجليزى فى 30 يونيو الماضى وقرر الرحيل إلى بيراميدز، لتشتعل الأمور سخونة وإثارة فى الصفقة التى أصابت جماهير الأهلى بالإحباط والغضب، باعتبار أن رمضان من أهم نجوم الكرة المصرية فى الفترة الراهنة.

من جانبه، علق عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن حصول النادى على توقيع رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى بعد انتهاء إعارته للأهلى.

وقال عمرو بسيونى فى تصريحاته للمركز الإعلامى لنادى بيراميدز، إن رمضان صبحى هو الموهبة الأهم فى الكرة المصرية بالوقت الحالي، وإضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أى نادٍ فى العالم بالتعاقد معه.

وأضاف مدير التعاقدات ببيراميدز، "رمضان صبحى لاعب متعاقد مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ويتبقى فى عقده مع ناديه موسم واحد، وبالتالى لا يجوز الحديث عن التعاقد مع اللاعب قبل مخاطبة النادى الإنجليزى بشكل رسمي".

وتابع بسيونى، "بيراميدز دائماً ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل فى تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبة النادى الإنجليزى لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب".

واختتم مدير التعاقدات تصريحاته قائلا، "كل ما يشاع فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بخصوص راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى نادى بيراميدز ما هى إلا اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".

وفى السياق ذاته، تعرض النادى الأهلى لخسائر بالجملة بعد رحيل رمضان صبحى مهاجم الفريق عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى يوم 30 يونيو الماضى، وبخلاف الخسارة الفنية بغياب رمضان عن الفريق الأحمر فى توقيت مهم من الموسم، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي، تكبدت الخزينة الحمراء مبالغ طائلة نظير استعارته مرتين دون تحقيق استفادة على أرض الواقع.

وبلغت قيمة استعارة رمضان صبحى الأولى فى 2019، 800 ألف دولار لمدة موسم، قبل استعارته مجددا هذا الموسم مقابل مليون و600 ألف دولار، أى أن قيمه استعاراته كلفت النادى 2 مليون و400 ألف دولار، ما يقارب 50 مليون جنيه.

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رمضان صبحى غاب عن معظم مباريات الأهلى هذا الموسم بداعى الإصابة، وحصل خلال فترة إعارته الأخيرة على قرابة المليون دولار، ما يعادل 16 مليون جنيه، فى الوقت الذى قام بتصوير إعلان لإحدى الشركات حصل خلاله على 4 ملايين جنيه، وفى المقابل لم يشارك رمضان صبحى مع الأهلى سوى فى 9 مباريات سجل خلالها 5 أهداف، الأمر الذى جعل العديد من الجماهير تطالب رمضان برد راتبه المقدر ب16 مليون جنيه، وكذلك أجره عن الإعلان الذى قام بتصويره لكونه فقط لاعبا فى الأهلي، ما يعنى أن رمضان صبحى مطالب برد مبلغ 20 مليون جنيه للأهلي.

إكرامى يبرئ نفسه من تهمة تحريض رمضان على الرحيل

حرص شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى الذى أعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، على الرد على أحد متابعيه عبر تويتر لتوجيه الشكر له على تشجيعه ومتابعته.

وطالب حارس الأهلى من المتابعة أن يكون لها مطلق الحرية فى افتراض أى شىء أو الانسياق وراء ما يقال حول اتهامه برحيل رمضان صبحى عن الأهلى قائلا، "عموما ردى سيراه الجميع قريبا"،

وقال أكرامى على تويتر ردا على متابعيه إنه كابتن الأهلى وفوجئ بما حدث ولم يكن يعمل أى تخطيط لرحيل صبحى الى بيراميدز . حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كما أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، استياءهم من رحيل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع ”القاهرة 24″، أن هناك انقسامات داخل المجلس بسبب رحيل رمضان صبحي، والفشل في إدارة ملفه، حيث رفض استكمال الموسم مع القلعة الحمراء، وهو ما أغضب محمود الخطيب.

وتابع المصدر: “الأهلي سيجهز أموال رمضان صبحي التي وضعت لشراءه من هيدرسفيلد، للتعاقد مع صفقتين وهو ما سيناقش في الجلسة القادمة مع محمود الخطيب وأعضاء المجلس”.

وكان النادي الأهلي أعلن، مساء أمس الأربعاء، رحيل رمضان صبحي بشكل رسمي عن الفريق الأحمر، ورغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز، ورفض فكرة اللاعب للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.