اليونان تعيد فتح حدودها أمام السياح الإسرائيليين

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القدس: أعلن وزير الخارجية اليوناني الخميس استئناف بلاده استقبال السياح الإسرائيليين بعد حظر استمر عدة أشهر بسبب القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كوفيد -19.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في ختام زيارته إلى إسرائيل التي استمرت ليوم واحد، التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي، "اليونان تفتح أبوابها للسياح الإسرائيليين".

وأضاف "البداية ستكون مع عدد محدود، 600 سائح في الأسبوع وإلى أربع وجهات".

وبحسب ديندياس فهذه الوجهات هي "أثينا، تسالونيكي، كورفو وكريت".

وقال وزير الخارجية اليونانية خلال حديثه في مطار بن غوريون قرب تل أبيب (شمال) وقبل عودته إلى اليونان "أعرب عن أملي بأن هذا العدد سيزداد مع تراجع الوباء".

حظر بسبب كورونا

وبدأت اليونان في استقبال السياح الأجانب في يونيو الماضي، لكن تم حظر دخول السياح الإسرائيليين بسبب عودة أعداد الإصابات بالفيروس المستجد للارتفاع في الدولة العبرية.

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من جانبه، رحب أشكنازي بالقرار لكن لم يحدد وضيفه موعد استئناف الرحلات بين البلدين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية "تم الاتفاق على أن تقوم وزارتا خارجية البلدين بصياغة برنامج متفق عليه للسماح بدخول السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين إلى اليونان وقت انتشار الفيروس".

أما نتانياهو فتحدث بدوره عن "مصالح جيوسياسية مشتركة" للبلدين.

وتعتبر كل من إسرائيل واليونان وقبرص شركاء في مشروع لبناء خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتعارض تركيا الاتفاق وأرسلت الإثنين سفينة أبحاث مصحوبة بسفن تابعة للبحرية التركية إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

وقال نتانياهو في مستهل اجتماعه بديندياس "إننا ننظر بجدية إلى أي عدوان من قبل أي شخص في شرق البحر المتوسط بما في ذلك تركيا".