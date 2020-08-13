بشار الأسد يتعرض لهبوط في ضغط الدم خلال كلمة أمام مجلس الشعب

ذكر التلفزيون الرسمي السوري اليوم الأربعاء أن الرئيس بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

وقال التلفزيون إن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر ستذاع بالكامل في الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

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ولم تورد القناة التلفزيونية مزيدا من التفاصيل.