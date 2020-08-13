اليوم / هزّة أرضيّة بالجزائر بقوّة 4.2

شهدت منطقة البليدة بالجزائر هزة أرضية على الساعة التاسعة وأربع دقائق من صباح اليوم، الخميس 13 أوت 2020، بقوة 4.2 حسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المركز في بيان أن موقع الهزة حدد على بعد 4 كلم جنوب غرب بلدية الرمانة بولاية البليدة من الجزائر .