بعد مشادة بالسجن، وفاة عصام العريان قيادي الإخوان بمصر

توفي اليوم، الخميس 13 أوت 2020، القيادي الإخواني عصام العريان، داخل مقر سجنه بسجن طرة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد مشادة مع قيادي إخواني داخل السجن.

وقالت مصادر مقرّبة من أسرته إنه تم إخطارهم بالوفاة من قبل إدارة السجون

وتم إبلاغ أسرة العريان بوفاته، وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة بتصاريح الدفن .

وكانت محكمة الجنايات قد ضت بمعاقبة القيادي الإخوانى عصام العريان بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، في قضايا إرهابية

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ومن بين القضايا المحكوم عليه بها:

1 ـ حكم بالمؤبد بقضية إقتحام الحدود الشرقية.

2 ـ الإعدام بقضية فض إعتصام رابعة، وقام دفاعه بالطعن على الحكم، "حكم غير نهائي".

3 ـ حكم نهائي بالسجن 20 سنة بأحداث الاتحادية.

4 ـ السجن 3 سنوات بقضية إهانة القضاء "حكم نهائي".