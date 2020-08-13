أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس، الأربعاء 12 أوت 2020، تسجيل 1499 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع مجموع المصابين منذ ظهور الوباء في المغرب إلى 36 ألفا و494 حالة.
وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، معاذ المرابط في التصريح اليومي للوزارة إن المغرب سجل يوم أمس الأربعاء أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة مقابل 17 حالة يوم الثلاثاء الماضي، ليصل عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء فيها إلى 556 حالة.
وتصدرت الدار البيضاء عدد الإصابات، إذ بلغ العدد بها 489 حالة وبلغ في مراكش 350 حالة وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة 172 حالة.
كما قالت الوزارة إن عدد الحالات الخطيرة بلغ 147 منها 63 تحت أجهزة التنفس الصناعي.
ومدّد المغرب للمرة الرابعة على التوالي حالة الطوارئ الصحية التي فرضها في 20 مارس الماضي وذلك حتى العاشر من سبتمبر.
وكان قد أغلق في وقت سابق مدنا كبرى في مسعى لمحاصرة تفشي الفيروس، وفرض غرامة مالية على عدم إستخدام الكمامة الطبية .
كانت هذه تفاصيل خبر توفي 23 شخصًا في يومٍ واحد، المغرب يسجل أسوء حصيلةٍ يوميّة لفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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