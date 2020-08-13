إيطاليا تُسجل 6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيطاليا مساء اليوم الخميس 6 حالات وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية بالمرض خلال العطلة الصيفية.
ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و231حالة، فيما الحالات الايجابية النشطة بلغت اليوم، 14 ألفا و81 حالة.
وارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 202 ألف و923، بعد أن تماثل 226 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.
ووفقاً لبيانات اليوم، يصل العدد التراكميللذين أصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في فبراير الماضي، إلى 252 ألفا و235.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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