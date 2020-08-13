الرئيس المكسيكي يتعهد بتوفير لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا مجاناً

طرح الرئيس المكسيكي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور، خطة للمساعدة في إنتاج اللقاح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية ضد كورونا المستجد، في المكسيك والأرجنتين بدعم من الملياردير كارلوس حلو، أغنى رجل في المكسيك، ومؤسسته.

وتعهد الرئيس المكسيكي بتوفير اللقاح مجانا، وللجميع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوبيز أوبرادور القول إن تكلفة توفير لقاح "أسترازينيكا" في جميع أنحاء المكسيك لن تتجاوز 25 مليار بيزو (26ر1 مليار

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دولار)، مشيرة إلى أن سيلفيا فاريلا، رئيسة "أسترازينيكا" في المكسيك ذكرت أن تكلفة اللقاح لن تزيد علي 4 دولارات لكل جرعة.

ولم تفصح المكسيك عن كيفية توفير اللقاح للجميع في الوقت الذي تتجه فيه إلى إنشاء مؤسسة عامة؛ لتوزيع المستحضرات الطبية بهدف حل مشكلة نقص الأدوية في البلاد.

وقال وزير خارجية المكسيك مارسيلو

إبرارد، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع "أسترازينيكا" سيسرع وتيرة إنتاج اللقاح في أمريكا اللاتينية بعد اعتماده من الأجهزة المعنية، حيث من المنتظر طرحه في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2021 ووفقا للاتفاق، ستتولى الأرجنتين إنتاج المادة الفعالة في حين تتولى المكسيك إنتاج اللقاح وتصديره.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.