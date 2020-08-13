لبنان يُسجل 298 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بكورونا، اليوم الخميس، في لبنان إلى 7711 إصابة بعد تسجيل 298 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 92.



وذكرت وزارة الصحة العامة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 92 منذ 21 فيراير

الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة، حسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2496.

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يُذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعا كبيرا منذ حوالي شهر.

وأعلن وزير الصحة، حمد حسن، اليوم الخميس،

بعد اجتماع عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، للبحث في التطورات المتعلقة بتفشي وباء كورونا- عن تمديد إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة شهر بسبب تفشي الوباء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.