باكستان تستدعي دبلوماسي هندي للاحتجاج على خرق وقف إطلاق النار

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، دبلوماسي هندي كبير للاحتجاج على انتهاك وقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية على الخط الفاصل في كشمير أمس الأربعاء؛ما أسفر عن إصابة مدنيين.
وسلَّمت الخارجية الباكستانية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم، الدبلوماسي الهندي مذكرةاحتجاج شديدة اللهجة تطالب فيها الجانب الهندي بضرورة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن استهداف المناطق المأهولة بالسكان وقتل المدنيين يتعارض مع القانون الدولي الذي يضمن للمدنيين حقوقهم الأساسية.
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