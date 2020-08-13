18 مليار دولار عجزًا بميزانية الكويت

كشفت وزارة المالية ان ميزانية الكويت للسنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2020 قد حققت عجزًا قدره 5.6 مليارات دينار اَي ما يعادل تقريبًا 18 مليار دولار أمريكي .

وذكرت أن إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية الماضية بلغت 17.2 مليار دينار في حين بلغت المصروفات 21.1 مليار دينار.

وأشارت إلى أنه تم تحويل 1.7 مليار دينار إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

اَي ما يعادل تقريبًا 18 مليار دولار أمريكي .وذكرت أن إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية الماضية بلغت 17.2 مليار دينار في حين بلغت المصروفات 21.1 مليار دينار.وأشارت إلى أنه تم تحويل 1.7 مليار دينار إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

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