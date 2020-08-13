عباس يدعو لاجتماع عاجل للرد على اتفاق ابراهام بين إسرائيل والإمارات

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس،اليوم الخميس، لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي الأمريكي- الإماراتي- الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عباس دعا لاجتماع عاجل للقادة الفلسطينيين يعقبه بيان حول الإعلان الأمريكي عن بدء العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وكان ترامب قد اعلن، اليوم، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تفتح العلاقات مع

الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

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وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون

أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل وتجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

وأوضح ترامب أنه سيتم إطلاق اسم "ابراهام" على الاتفاق، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".

كما أشار ترامب إلى أنه بموجب الاتفاق "سيسمح للمسلمين بالوصول وزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل والصلاة في المسجد الأقصى".