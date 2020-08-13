رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية عن وقف الضم: "نتنياهو باعنا"

هاجم شي الون، رئيس مجلس مستوطنات "بيت إيل"، والتي تُعد أكثر المستوطنات الإسرائيلية تطرفًا والقريبة من مدينة رام الله الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، اتفاقية وقف خطة ضم الضفة الغربية في إطار توطيد العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس المجلس رافضًا الإتفاقية: لقد انقلبوا على المستوطنين، مستقبلنا الحقيقي يكمن في الضفة الغربية والقرارات الشجاعة التي سيتخذها قادتنا، وليس الإتفاقية المكتوبة

اليوم وغدًا والتي لا تساوي قيمة الورقة التي كتبت عليها .. لقد باعونا" في إشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لموقع والا العبري.

وأعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، موافقة إسرائيل على وقف خطة ضم الضفة الغربية، مقابل توطيد العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وذلك بتدخل

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من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وعلق نتنياهو على القرار قائلًا : "يوم تاريخي" ومن المقرر أن يلقي بيانًا الساعة 19:00.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبي، وأكد أن الولايات المتحدة تتوسط بين البلدين من أجل إقامة علاقات رسمية.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر: خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

