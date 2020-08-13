البنتاغون قلق من تعزيز الحضور العسكري الفرنسي في شرق المتوسط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 08:17 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 8:49 مساءً

عبّرت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، عن قلقها من الانتشار العسكري الفرنسي شرق المتوسط دعما لليونان في مواجهة التحركات التركية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن الجيش الأميركي “قلق حيال الحوادث التي تجري في شرق المتوسط”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن فرنسا وتركيا “حليفتان مهمتان جدا في حلف شمال الأطلسي ونريد أن نرى التوتر ينخفض”.

وتابع: “نريد أن تواصلا التعاون وتجدا حلولا دون الحاجة إلى نشر سفن حربية أو طائرات”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرنسا أرسلت مؤقتا مقاتلتين من طراز “رافال” وسفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية إلى شرق البحر المتوسطوسط توتر بين اليونان وتركيا بشأن التنقيب عن الغاز.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن مقاتلتي “رافال” ستهبطان الخميس في “لا سود” بجزيرة كريت. ومن المتوقع وصولهما في الصباح والبقاء هناك “بضعة أيام”.

وكانت الطائرتان قد “زارتا” قبرص من الاثنين إلى الأربعاء لإجراء تدريبات.

وانضمت الفرقاطة “لا فاييت” ليل الأربعاء الخميس في البحر المتوسط إلى حاملة المروحيات “تونير” التي كانت في طريقها إلى بيروت لتقديم المساعدة بعد الانفجار الذي دمر جزءا من العاصمة في الرابع من آب و”لافاييت” أبحرت من لارنكا (قبرص) ونفذت قبل ذلك تدريبات مع البحرية اليونانية.

وشددت الوزارة على أن “هذا الوجود العسكري يهدف إلى تعزيز التقييم المستقل للوضع وتأكيد التزام فرنسا حرية الحركة وسلامة الملاحة البحرية في البحر المتوسط واحترام القانون الدولي”.

وأعلن الرئيس الفرنسي الأربعاء تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتا في شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، داعيا اليونان وتركيا إلى التنسيق بشكل أكبر لتخفيف التوتر.

في 23 تموز، انتقد ماكرون بشدة “انتهاك” السيادة اليونانية والقبرصية من قبل تركيا في ما يتعلق بالتنقيب عن موارد الغاز في البحر.