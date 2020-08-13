السيسي يرحب بتطبيع العلاقات رسميا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 08:17 مساءً - منذ ساعتين

رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتوصل إلى اتفاق “تطبيع” العلاقات رسميا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أمريكية.

وغرد السيسي عبر حسابه على “تويتر:، الخميس: “تابعت باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية و دولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط”.

وقال: “أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

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وقال ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”: “اختراق ضخم اليوم (..)، اتفاقية سلام تاريخية بين صديقين عظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

وفي سياق متصل، أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، أنه تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال اتصال هاتفي مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ابن زايد أن “الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية”.