سفير الإمارات في واشنطن: الاتّفاق مع إسرائيل “انتصار للديبلوماسيّة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 08:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 7:26 مساءً

قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع إسرائيل يشكل “انتصارا ديبلوماسيا” و”تقدما مهما في العلاقات العربية الإسرائيلية”.

وقال العتيبة في بيان نشره موقع السفارة الإماراتية في واشنطن: “إعلان اليوم انتصار للديبلوماسية وللمنطقة. إنه تقدم مهم في العلاقات العربية الإسرائيلية”، مشيرا الى أنه “يقضي على الفور بوقف الضم وإمكانية حدوث تصعيد عنيف. ويحافظ على قابلية حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي”.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

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هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وأعلن ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، أن بلاده اتفقت مع اسرائيل على “وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية”.

وأضاف في تغريدة على حسابه على “تويتر” أنه اتفق خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على “وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية”، وهو ما كان أكده بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة.