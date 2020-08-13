كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلامي سعودي: الدوحة تستغل مسمى الجمعيات للتمويه ودعم جزب الله والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي السعودي سلمان الشريدة، في تغريدة له علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن قطر تدعم وتمول حزب الله والإرهاب.

وكتب عبر تغريدته: "ملفات قضايا قطر في تمويل الإرهاب تتكشف يوما بعد يوم، الدوحة تستغل مسمى الجمعيات للتمويه، دعم مليشيا حزب الله الإرهابي هي إحدى الملفات، بعد ظهور تسجيلات سرية تكشف مزيداً من الأسرار الخطيرة".