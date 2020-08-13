كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "قرقاش": جميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن تجميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها، ونسعى أن يكون فرصة جيدة لإحياء السلام، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضح "قرقاش"، أن هناك اتصال تاريخي للشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

