وزارة الصحة: وحدة الإنتاج المياه المعدنية سيدي حرازم “خالية من أي مصدر للتلوث”

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن وحدة الإنتاج بالشركة المكلفة بتسويق المياه المعدنية سيدي حرازم “خالية من أي مصدر للتلوث”.

واعتبرت الوزارة في بلاغ توضيحي أن المعلومات التي تم ترويجها، مؤخرا، عبر بعض وسائل الإعلام بشأن عدم امتثال المياه المعدنية سيدي حرازم للمعايير الجاري بها العمل “هي معلومات تؤرخ لأحداث وقعت قبل أكثر من 10 شهور”.

وذكر البلاغ بأن مهام تفتيشية قامت بها المصالح المركزية والجهوية للوزارة، كان آخرها منتصف شهر يناير 2020، للتحقق من إنجاز شركة المياه المعدنية سيدي حرازم لتدابير السلامة الصحية المتفق عليها بعد تفج ر قضية التلوث الجرثومي لمياهها.

وحسب الوزارة، فإنه تأكد لها “بالاستناد كذلك إلى النتائج السلبية للتحليلات البكتريولوجية التي أنجزها المختبر المرجعي لوزارة الصحة في 5 فبراير2020، خلو وحدة الإنتاج بالشركة من أي مصدر للتلوث، مما يعني أن الأمر قد تم التحكم فيه بشكل تام”، مضيفة أنه مباشرة بعد ذلك، “تم السماح للشركة بإعادة تشغيل خطوط التعبئة واستئناف عمليات توزيع المياه المنتجة بشكل طبيعي”.