وزارة التجهيز تعلن عن البدأ في أداء منح تجديد حظيرة السيارات لمهنيي النقل

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الخميس، أنه تم الشروع في أداء المنح في إطار برنامج تجديد الحظيرة، بالنسبة إلى ملفات مهنيي النقل، الموضوعة، سابقا، لدى المصالح الخارجية للوزارة.
وأوضحت الوزارة نفسها أنه تم التأشير النهائي، على الالتزام بنفقات هذه المنح من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برسم عام 2019 ، وما قبل، داعية المهنيين المعنيين إلى الإسراع بإيداع الملف التكميلي لدى مصلحة النقل الطرقي، التي وضعت بها ملفاتهم سابقا، حتى تتمكن مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) من أداء المنح في أسرع الآجال.
ويتضمن الملف التكميلي، حسب نوعية المنحة المطلوبة، وثائق تتمثل في وصل يفيد بوضع المركبة، أو المركبات القديمة لدى شركة التكسير المعتمدة لهذا الغرض، وأصل شهادة تسجيل المركبة، أو المركبات القديمة المراد تكسيرها، أو تجديدها، ونسخة من شهادة تسجيل المركبة، التي تم اقتناؤها، في حالة الاستفادة من منحة التجديد.
وحسب البلاغ ذاته، فإن المهنيين سيعلمون لاحقا بشروط الاستفادة من برنامج تجديد الحظيرة برسم عام 2020 بواسطة بلاغ جديد.
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