مالقا الاسباني “يخبر” بولهرود بعدم رغبته في الاستفادة من خدماته مستقبلا

أخبر مسؤولو فريق مالقا الاسباني الدولي المغربي بدر بولهرود عن عدم رغبته في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة لأسباب رياضية.

وكشف فريق مالقا، وفق ما نشرته يومية “دياريو سور”، أن ممثل الأندلس لا يعول على خدمات الدولي المغربي مستقبلا.

وجاء قرار إدارة مالقا بعد موسمين قضاهما بولهرود مع الفريق، خلال السنة الأولى لم يعول عليه كثيرا المدرب فيكتور رغم إشراكه في مباراة السد، وخلال الموسم الثاني لم ينجح في إقناع الفريق بضرورة استمراره ليقرر الاستغناء عن خدماته رغم أن عقده يمتد لموسم آخر.