الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 41,3 مليار درهم حتى متم يوليوز المنصرم

أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر يوليوز المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 41.3 مليار درهم، مقابل 28,7 مليار درهم خلال السنة الفارطة.

وأوضحت في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم يوليوز الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة والمحدد في 1,2 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه على أساس الإيرادات المحصلة والنفقات الصادرة، يكشف تنفيذ قانون المالية أيضا عن رصيد عادي سلبي يبلغ 1,6 مليار درهم، مقابل رصيد إيجابي قدره 2,3 مليار درهم في العام الماضي.