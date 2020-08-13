فيصل عزيزي يشتكي التنمر

اشتكى الفنان المثير فيصل عزيزي، أمس الأربعاء، من التنمر، الذي يتعرض له، بسبب الصور، التي ينشرها عادة، ويجسد من خلالها أدوارا مختلفة.
ونشر عزيزي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة قال فيها “كما تعلمون أصدقائي، أتعرض للكثير من التنمر، فقط لأنني أشخص أدوارا غير مألوفة، أو أقدم لوحة من مشروع رقص”.
وزاد عزيزي: “أحاول جاهدا ألا أتأثر بالتعاليق السلبية، وأركز فقط على الكلام الطيب، والمشجع شكرا لكل من يساندني، لكل من يفهم توجهي الثقافي، والذين يعلمون كمية الظلم التي اتحملها، لازلت صامدا بطاقتكم الايجابية”
ويعتبر فيصل عزيزي من بين الفنانين، الذين يمزجون بين الغناء، والتمثيل في مسيرتهم، وعرف في البداية في ميدان الغناء قبل احتراف التمثيل.
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