نتنياهو خلال إعلانه عن "اتفاق السلام" مع الإمارات: لا تغيير على مخطط الضم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، خلال مؤتمره الصحافيّ الذي أعلن فيه رسميًا، عن "اتفاق سلام" بين إسرائيل والإمارات، إنه لا تغيير على مخطط الضم، التي يسعى الاحتلال من خلالها، إلى فرض سيادته على أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وشدّد نتنياهو على أن الضمّ، تم تأجيله فحسب، مُشيرا إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية، ستبقى، لكنه استدرك: "أنا ملتزم بالضم، لكن كما قلت لن يتم تطبيق السيادة (على أراض في الضفة الغربية المحتلة) إلا بالتنسيق الكامل مع الأميركيين".

واعتبر نتنياهو، أن الاتفاق مع الإمارات؛ يدشّن "حقبة جديدة" من العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.

وقال نتنياهو خلال خطابه: "المحادثة الحميمة والدافئة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والشيخ محمد بن زايد، كانت مؤثرة جدا، وهذا حدث في لحظة تاريخية، و’اختراق’ للوصول للسلام في الشرق الأوسط".

وأضاف نتنياهو: "في عام 1970، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، مناحم بيغن، اتفاق سلام مع مصر، وفي عام 1991، عقد رئيس الحكومة الأسبق، إسحاق رابين، اتفاق سلام مع الأردن، والآن في عام 2020، (...) بعد جهود أقوم بها في السنوات الأخيرة؛ أقوم بعقد اتفاق سلام ثالث بين إسرائيل ودولة عربية، وهي الإمارات".

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وتابع: "في عام 2009 شددت على قضيىة الإنجازات بما يتعلق بالخليج الفارسي، وأيضا قصدتُ الإمارات. هذه الإنجازات تدهش العالم وكذلك تدهشني".

وأردف نتنياهو: "ناديتُ الميادرين في الدول العربية أن يتشاركوا معنا لخلق فُرَص وأُفق وأمل لشعوب المنطقة، ودائما آمنتُ بأن هذا الأمر ممكن، لذلك بذلت جهودا حثيثة مع الدول المتقدمة في العالم العربي والإسلامي على مرّ السنين، حتى أنني قمتُ بزيارة عُمان، والتقيت بالرئيس السوداني".

وقال: "لقد مررنا بتغيير حقيقي بالنسبة للعلاقات مع دول المنطقة، واليوم هذا التغيير يُمكّن من عقد اتفاق سلام حقيقي مع الإمارات"، مضيفا: "هذا الاتفاق يعلّمنا، أن التغيير الدراماتيكي الذي طرأ على موقع إسرائيل في العالم العربي، خلال عقود من الزمن، كانت إسرائيل تُصوَّر على أنها عدو، كما كان هناك عدم استقرار في المنطقة (يقصد الشرق الأوسط)".

وذكر نتنياهو: "اليوم دول عديدة ترى بإسرائيل حليف إستراتيجي للاستقرار والأمن وكذلك للسلام".