أمين عام الأمم المتحدة: نرحب بأى مبادرة تعزز السلام والأمن بالشرق الأوسط

الخميس 13 أغسطس 2020

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش: نرحب بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها .



ويقصد جوتيرش في تصريحه، ما أعلن عنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عن التوصل الى اتفاق لمباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة،

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وبحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية"وام" من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".

وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.