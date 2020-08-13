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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد : إنفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
علق وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ، عبدالله بن زايد آل نهيان، على البيان المشترك الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة وإسرائيل .
وقال في تغريدة له بتويتر، "تعلن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل اليوم عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية" .. مؤكداً أن هذا الإعلان هو انفراج كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية وإنجاز دبلوماسي مهم ويفتح آفاقا جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة .
وفي وقت سابق، قال ولي عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، على تويتر، إنه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلى تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية، اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.
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