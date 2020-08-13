تراجع تاريخي بأعداد الوافدين إلى تركيا للسياحة

الخميس 13 أغسطس 2020

تلقى قطاع السياحة في تركيا ضربة قاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي وسط عجز حكومي في أنقرة لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأعلن مكتب إحصاءات بلدية إسطنبول، قسم السياحة، الخميس أن قطاع السياحة شهد الكثير من التغييرات بحلول أول ستة أشهر من عام 2020، فقد انخفضت السياحة إلى مدينة اسطنبول بنسبة 95% بسبب وباء كورونا.

وبحسب العين الإخبارية، فإن موقع "كورونوس"، قال أن شهر يونيو شهد أكبر نسبة ارتفاع لمجيء السياح إلى إسطنبول، حيث جاء 66 ألفا و725 سائحا إلى تركيا و53.7% منهم بإسطنبول، في حين أنه جاء 18 مليون سائح العام الماضي في أول ستة أشهر.

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ورغم ارتفاع عدد السياح القادمين على خطوط الطيران في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، فإنه انخفض بمقدار مليون و292 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ووصل 286 ألف شخص إلى ميناء توزلا و42 ألفا و32 شخصا إلى مطار إسطنبول.

كما انخفضت نسبة الإقامة في المرافق بنسبة 79.7% في شهر يونيو وبالمقارنة بالشهر الذي يسبقه فقد ارتفعت بنسبة 109.8%، حيث بلغ معدل السياح الأجانب المقيمين في إسطنبول في يونيو 2019 ما نسبته 67% لكنه انخفض هذا العام إلى 21%.

وطال الانخفاض معدل إشغال الفنادق بنسبة 81% سنويًا إلى 10.6% في يونيو، و2.2% من الإشغال من الأجانب، و8.4% من الزوار المحليين.

كما انخفضت حركة الركاب بنسبة 73.1% في المطارات، في حين انخفض عدد المسافرين القادمين والمغادرين عن طريق الخطوط الجوية إلى إسطنبول بنسبة 73.1% في يوليو 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فقد ارتفع بنسبة 135% مقارنة بالشهر السابق، وبلغ 2 مليون و625 ألفًا و635، وكان 67.5% من هؤلاء الركاب من الركاب المحليين و32.5% من الركاب الدوليين