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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
قال ولي عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، على تويتر، إنه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلى تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية، اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.
في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية.
وقال الوكالة: "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".
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