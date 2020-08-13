سفارة الإمارات لدى أمريكا: أبوظبي ستظل داعمة قوية للشعب الفلسطيني

الخميس 13 أغسطس 2020

أكدت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة أن الدولة ستظل داعمة قوية للشعب الفلسطيني.



ونشرت السفارة تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:" إن الاتفاق الثنائي بين الإمارات وإسرائيل يحافظ على حل الدولتين".

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

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وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم.

والقدس الشرقية هي عاصمة فلسطين الأبدية، وقرار تجميد ضم الأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي بوساطة إماراتية، هو عين الصواب المنطقة، العالم بحاجة لبارقة أمل وفرصة جديدة للاستقرار الأمني ونبذ خطاب العنف والكراهية والتعايش السلمي.