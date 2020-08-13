شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال سيارة غارقة بداخلها جثة قائدها قرب مرفأ بيروت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق انتشال سيارة وجثة سائقها بداخلها كانت قد غرقت إثر الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت وأودى بحياة المئات إلى جانب آلاف الجرحى وأضرار مادية ضخمة.

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يذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف دماراً هائلاً في المناطق القريبة من المرفأ، فجر غضباً عارماً في البلاد، حيث تظاهر مئات اللبنانيين خلال الأيام الماضية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية، واستقالة رئيس البرلمان والجمهورية، بعد استقالة رئيس الحكومة، حسان دياب.

وكانت تقارير عدة أفادت، بأن عدة مسؤولين على مستوى رفيع في الدولة كانوا على علم بوجود 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر 12 من المرفأ، منذ سنوات، بطريقة مهملة.

وأصدرت السلطات اللبنانية قرارًا بتوقيف مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك، ​شفيق مرعي، ليرتفع عدد الموقوفين المعنيين في هذا الملف، إلى 19 شخصاً على ذمة التحقيق.