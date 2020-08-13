شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يجري عدة اتصالات مع نظرائه العرب بشأن الاعتداء التركي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي السافر بطائرة مسيرة في منطقة “سيد كان” بمحافظة أربيل أمس الأول، ما أدى إلى مصرع 3 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان.

وذكر بيان للخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم بأن الوزير حسين أحاط نظراءه العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، داعيا إلى تظافرالجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم أنقرة بعدم تكرار هذه الاعتداءات، وسحب قواتها المُتوغّلة في الأراضي العراقية.

وأفادت الخارجية العراقية في بيانها بأن الوزراء العرب أكدوا لنظيرهم العراقي دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.