شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إيران ستصبح "تاجر أسلحة مارق" إذا رفع الحظر والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي سينتهي قريبا.

وتسعى الولايات المتحدة، في قرار جديد مبسط، إلى تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى. وتقول واشنطن إن إيران ستصبح " تاجر أسلحة مارق " إذا تم رفع القيود .

ومن المتوقع أن تفشل هذه الخطوة، وفقاً لدبلوماسيين، وقد تعرض للخطر الاتفاق النووي بين طهران وست قوى عالمية.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر ، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي دعم فيه مجلس الأمن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا في عام .2015