شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لقاح كورونا سيكون متاحا في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل دميترييف، أن لقاح كورونا الجديد متاح للعديد من الدول، مشيرا إلي أن سعر اللقاح سيكون متاحا في سبتمبر والإنتاج سيكون في نوفمبر وفي ديسمبر إلى بعض البلدان، وقال كيريل دميترييف : "لا نفرض اللقاح ضد كورونا على أحد.. وتلقينا طلبات بمليار جرعة ولكن نستطيع إنتاج 500 مليون جرعة فقط" مشيرا إلى أن من يتلقى جرعتين من اللقاح لن يصاب بالفيروس لفترة من الزمن لأكثر من سنة.

وردا على الانتقادات، شدد على أن الصحة في موسكو أكدت سلامة لقاح كورونا وفعاليته، مشيرا إلى أن تجارب اللقاح على الحيوانات نجحت 100%، وتابع " نشرنا معلومات كثيرة حول لقاح كورونا الجديد"، موضحاً أن الهجوم ضد لقاح كورونا الروسي كان بدوافع سياسية".