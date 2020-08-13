عملية أمريكية تفكك حملة تمويلات لـ3 تنظيمات إرهابية

أكدت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أنها نفذت عملية لتفكيك حملات تمويل عبر الإنترنت استهدفت الجناح العسكري لحركة حماس وتنظيمي القاعدة وداعش.

وأضافت الوزارة في بيان: "تلك الإجراءات تمثل أكبر تحفظ من الحكومة على الإطلاق على عملات رقمية في سياق (تمويل) الإرهاب".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أدرجت شخصين يديران مؤسستين ماليتين في سوريا وتركيا، على لائحة العقوبات، بسبب "دعمهما المالي" لتنظيم داعش في يوليو/تموز الماضي.

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وتعتمد واشنطن في عقوباتها على سلسلة من إجراءات الخزانة الأمريكية منذ 2016 حين تم تصنيف مسؤول المالية في داعش، فواز محمد جبير الراوي.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم"، منها حركة حماس والحرس الثورى الإيرانى.

آنذاك، استهدفت العقوبات الأمريكية 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش والحرس الثورى الإيراني.