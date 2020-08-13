إسرائيل تشيد بالاتفاق مع الإمارات: يوم عظيم للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت إسرائيل، الخميس، باتفاق مع الإمارات تم بوساطة أمريكية، واصفة إياه بأنه "يوم عظيم للسلام".



ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق للإدلاء بالمزيد من التصريحات عن الأمر.

وترك نتنياهو فجأة مناقشة يعقدها مجلس الوزراء بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه يجب أن يهتم بمسألة بالغة الأهمية قبل نحو ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بين إسرائيل والإمارات.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي فأكد أن الاتفاق مع الإمارات سيمهد الطريق أمام اتفاقات مع دول عربية أخرى.

وقال رون ديرمر السفير الإسرائيلي في واشنطن عبر تويتر: "يوم عظيم للسلام"، مثنياً على القرار التاريخي بانضمام الإمارات إلى مصر (1979) والأردن (1994) في صنع السلام مع إسرائيل".

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وتابع ديرمر: "إسرائيل ممتنة بعمق لكل ما فعله ترامب ليجعل تلك الانفراجة ممكنة".

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.