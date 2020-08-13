العراق يدعو إلى تضافر الجهود العربية لمواجهة إعتداءات تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، إلى أهمية تضافر الجهود العربية إزاء الاعتداءات والخروقات التركية شمالي البلاد.



ووفق بيان للخارجية العراقية، فإن حسين "أجرى اتصالات عِدة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ على الشريط الحدودي لإحاطة الأشقاء العرب بالتفاصيل".

ودعا حسين، وفقا للبيان، إلى أهمية تضافر الجهود العربيّة إزاء هذه التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمنيّ مع تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغلة في الأراضي العراقية".

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وأشار البيان إلى أن الاتصالات شملت كلا من أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ونظرائه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، والكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأكدوا، بحسب البيان، دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين أنقرة إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية على الأراضي العراقية.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فإن وزير الخارجية أكد، خلال الاتصال، وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

كما شدد على إدانة الكويت لأي اعتداءات خارجية ورفضها للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت الرافض لأي تدخلات تمس سيادة الدول العربية الشقيقة.

ومساء الثلاثاء، قصفت تركيا منطقة "سيدكان" بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.