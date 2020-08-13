«القوة العسكرية أجبرته على التراجع» .. أردوغان يطلب الحوار

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، إن بلاده تؤيد حل الخلافات القائمة شرقي المتوسط بالحوار ووفقا للقوانين الدولية.

ونشرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي، أكدت من خلالها أن أردوغان بحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية، آنغيلا ميركل، مستجدات الأوضاع شرقي المتوسط وقضايا إقليمية أخرى.

أنقرة لا تلهث وراء مغامرات في المنطقة

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سبق أن صرح الرئيس التركي، صباح اليوم الخميس، أيضا، أن "الحل الوحيد لنزاع بلاده مع اليونان بشأن التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط هو من خلال الحوار والمفاوضات، وأن أنقرة لا تلهث وراء مغامرات في المنطقة".

وقال أردوغان، في حديثه إلى أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية، إن "اليونان هي سبب تصعيد التوتر في المنطقة، وحث أثينا على احترام حقوق تركيا"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى التحقق من وفاء اليونان بمسؤولياتها تجاه الأقليات ومساءلتها عن ذلك، مؤكدا أن "موقف اليونان في بحري المتوسط وإيجة مبني على سوء النية ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة "ميس" لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق".

وكانت فرنسا قد أعلنت نشر مقاتلات الرافال وفرقاطة عسكرية لمواجهة الأطماع التركية في شرق المتوسط وإجراء مناورات عسكرية مع اليونان دعماً لها في مواجهة أردوغان.