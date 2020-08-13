شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قوانين أمام البرلمان الأسبوع المقبل لأخذ الرأى النهائى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر 6 مشروعات قوانين الرأى النهائى لأعضاء مجلس النواب، وذلك خلال جلسات المجلس التى سوف تعقد خلال الأسبوع المقبل، حيث سبق للمجلس أن أخذ الرأى عليها فى المجموع، وهى: 1- مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. 2- مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي وأكثر من عشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. Advertisements 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. 5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي. 6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ويذكر أن مجلس النواب سيعقد جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

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