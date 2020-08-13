شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مشروع قانون جديد أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال تقارير اللجان النوعية حول 13 مشروع قانون، ومن المتوقع أن تكون الجلسات القادمة هى الأخيرة فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول

ومن المنتظر وفقا للجدول يعقد المجلس جلساته العامة الاسبوع على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ومتوقع أن يفض المجلس دور الانعقاد الخامس الحالى من الفصل التشريعى الأول

وتشمل مشروعات القوانين التالى

1- تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات لحماية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش

2- تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التنمر

3- تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري

4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

5-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

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6-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

7-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة تورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

8-تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

9-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطـة والـموازنة، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

10-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإسكان والمرافق العامة والتعميـر، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

11-تقرير اللجنة المشتركةمن لجنه التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشـأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعـاقة، ومشروعي قانونين مُقدمين من النائب الدكتور خالد حنفي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، و النائبة الدكتورة/ هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

12-تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من السيد النائب حمدي السيسيو(59) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

13- تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لاعادة دراسة بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينكية فى حدود المعترض عليه من رئيس الجمهورية