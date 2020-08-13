شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء قطريون يهاجمون سلطة تميم بسبب ترحيل يمنية تعرضت للعنف الأسرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت عائشة القحطانى الناشطة القطرية الهاربة فى لندن السلطات القطرية بالكشف عن تفاصيل أزمة حياة الفتاة اليمنية المهددة بالترحيل من قطر، وقالت فى تغريدة بثتها عبر حسابها على تويتر :"من الضروري أن ترد الجهات المسؤولة على موضوع حياة، ما أعرفه أن المعلومات الموجودة عن قضية حياة تتعارض في السرد والمحتوى. حياة وابنها يستحقون حياة كريمة تحكمها العدالة، وأدعي من كل قلبي أن يكونوا بأمان."
ووفقا لمنظومة القوانين القطرية تم سحب الإقامة منها وجواز السفر، وفوجئت بأنها مضطرة بموجب إنذار من الحكومة القطرية بضرورة مغادرة البلاد خلال أسبوع.
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