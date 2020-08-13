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نشطاء قطريون يهاجمون سلطة تميم بسبب ترحيل يمنية تعرضت للعنف الأسرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت عائشة القحطانى الناشطة القطرية الهاربة فى لندن السلطات القطرية بالكشف عن تفاصيل أزمة حياة الفتاة اليمنية المهددة بالترحيل من قطر، وقالت فى تغريدة بثتها عبر حسابها على تويتر :"من الضروري أن ترد الجهات المسؤولة على موضوع حياة، ما أعرفه أن المعلومات الموجودة عن قضية حياة تتعارض في السرد والمحتوى. حياة وابنها يستحقون حياة كريمة تحكمها العدالة، وأدعي من كل قلبي أن يكونوا بأمان."

 

تجدر الإشارة، إلى أن حياة هى فتاة يمنيةة تزوجت من مقيم فى قطر، وبعد سلسلة من الخلافات الزوجية والعنف الأسرى انتهت إلى الطلاق بعد أن أنجبت طفلا.

 

ووفقا لمنظومة القوانين القطرية تم سحب الإقامة منها وجواز السفر، وفوجئت بأنها مضطرة بموجب إنذار من الحكومة القطرية بضرورة مغادرة البلاد خلال أسبوع.

 

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