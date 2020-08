Les réseaux sociaux exposent le Qatar : Il est devenu le premier partisan du terrorisme dans le monde arabe

Les utilisateurs du réseau social "Twitter" ont lancé un hashtag sous le titre #Qatar_Soutient_Hezbollah, dans le but de semer le chaos et le terrorisme et de déstabiliser la sécurité et la stabilité au Liban grâce à son soutien au Hezbollah.

Les commentaires étaient comme suit : La saleté du #Qatar ne s'arrête pas !!

Ils soutiennent les groupes terroristes par le biais d’organisations caritatives et disent qu’il s’agit de dons de nourriture, de médicaments et d’aide, mais le récent bombardement du Liban les a exposés et la délégation américaine enquêtera avec eux sur cette question et, si Dieu le veut, imposera des sanctions, la vie des gens n’est pas un jeu ! #Qatar_Soutient_Hezbollah

Le Qatar, l’État ridicule, état d'ignorance, s'est creusé un trou et chaque jour il creuse davantage et l'enterrera. Y a-t-il un pays au monde qui creuse le fossé avec un pays qui a besoin de plus de frontières terrestres, d'espace aérien et de toute autre chose. Je pense que le Qatar s'est enfoui. #Qatar_Soutient_Hezbollah

#Qatar_Soutient_Hezbollah Pas seulement le Hezbollah, le régime du Qatar soutient et embrasse tous les groupes terroristes et sectaires pour lesquels il fournit l’argent pour déstabiliser la région. Tout ce qu'il fait, c'est échapper à la carence qu'il ressent et sait que ce n'est qu'un État marginal. Juste pour satisfaire la carence dont il souffre, il paie de l'argent et échappe à la vérité, mais pour combien de temps ?

Selon un reportage de Fox News, le Qatar a été impliqué dans l'attentat de Beyrouth, avec son financement des armes au Hezbollah. Le Qatar devrait payer toutes les compensations aux Libanais parce que #Qatar_Soutient_Hezbollah.

Tout le monde sait maintenant très bien l'ampleur de ce que fait l'État terroriste du Qatar dans les pays arabes, en particulier au #Liban, se disant qu'il les soutient, mais en fait, il soutient le Hezbollah, principal destructeur du peuple libanais. Le terrorisme et la destruction sont une constante du Qatar. #Qatar_Soutient_Hezbollah

Le Qatar soutient le terrorisme et les terroristes partout, c'est une branche des mollahs iraniens, un prétexte médiatique et financier pour eux. #Qatar_Soutient_Hezbollah

#Qatar_Soutient_Hezbollah, ce que le régime Al-Hamdeen et la chaîne Al-Jazeera ont fait en termes de destruction de patries, de sang versé et de déplacement de millions de personnes ne passera pas sans le récit de Dieu Tout-Puissant dans la vie et l’autre vie.

Le Qatar est devenu le premier partisan du terrorisme et de la destruction dans le monde arabe. Il n’a jamais honte de faire du travail caritatif une couverture pour soutenir le terrorisme. Par conséquent, vous constatez qu’il utilise des organismes de bienfaisance pour financer ces groupes terroristes, tout comme avoir financé le Hezbollah par l’intermédiaire de l'association caritative Eid Bin Mohammed.





