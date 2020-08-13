أعلنت ليتوانيا، اليوم الخميس، منع أشخاص مرتبطين بحزب الله من دخول البلاد لمدة 10 سنوات بناء على معلومات عن أنشطتهم داخل الحزب التي تمثل تهديدًا لمصالح البلاد.
حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تمثل تهديدًا لأمن عدد كبير من الدول منها ليتوانيا".
وأكد وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكافيتشوس، في بيان أورده الموقع الإلكتروني للخارجية الليتوانية - أنه "بناء على معلومات حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا، خلصنا إلى أن
وصرح بأن ليتوانيا تقف مع كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وهولندا والذين قد أعلنوا حزب الله أيضا منظمة إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة 10 سنوات .. ليتوانيا تحظر دخول عناصر حزب الله لأراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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