كبدت قوات الجيش الوطني اليمني ، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي الإرهابية، خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المواجهات بجهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. ، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي الإرهابية، خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المواجهات بجهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة قوله، إن قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية، خاضت اليوم معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة النضود، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة كانت بحوزتهم.

مدعومة بالمقاومة الشعبية، خاضت اليوم معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة النضود، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة كانت بحوزتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.