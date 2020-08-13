أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة احترام أمن العراق وسيادته واحتواء التوتر المتصاعد عبر الحوار وبما يضمن علاقات عراقية - تركية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يحمي المصالح المشروعة للبلدين.
ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث بحثا الجهود التي يقوم بها البلدان لتطوير التعاون والتنسيق، إضافة إلى التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار، وأكدا حرص البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات، وبما يعكس العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تربطهما.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، أن
وأطلع وزير الخارجية العراقي، الصفدي، على التطورات في شمال العراق في ضوء العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا.
وشدد الصفدي، على دعم المملكة المطلق للأشقاء في عملية تكريس الأمن والاستقرار وإعادة البناء وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته وتحييده عن الصراعات الإقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الأردن يُؤكد ضرورة احترام أمن العراق وسيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.