بسبب كورونا.. فنزويلا تحظر الرحلات الجوية التجارية

أعلنت سلطة الطيران المدني في فنزويلا، اليوم الخميس، عن تمديد حظر الرحلات الجوية التجارية بسبب انتشار وباء "كوفيد- 19"، للشهر الخامس على التوالي.
وقال المعهد الوطن للطيران المدني، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنالقيود على العمليات الجوية مددت لثلاثين يومًا اعتبارًا من 12 أغسطس إلى 12 سبتمبر المقبل".
وأضاف أن "رحلات الحالات الطارئة والشحن والبريد والتوقف التقني والرحلات الإنسانية وعملياتإعادة مواطنين أو الرحلات التي تسمح بها الأمم المتحدة مستثناة من القرار".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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